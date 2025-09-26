Ettevõtete kataloog
ExxonMobil
ExxonMobil Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes ExxonMobil ulatub $101K year kohta taseme CL22 puhul kuni $230K year kohta taseme CL27 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $180K. Vaata ettevõtte ExxonMobil kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/26/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
CL22
(Algajate Tase)
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
$160K

Viimased Palgaandmed
Praktikantide palgad

KKK

Самый высокий пакет вознаграждения для Tarkvaraarendaja в ExxonMobil in United States составляет $258,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в ExxonMobil для позиции Tarkvaraarendaja in United States составляет $180,000.

