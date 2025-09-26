Ettevõtete kataloog
Toote Disainer kogutasu in United States ettevõttes ExxonMobil on $140K year kohta taseme CL22 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $120K. Vaata ettevõtte ExxonMobil kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/26/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
CL22
$140K
$140K
$0
$0
CL23
$ --
$ --
$ --
$ --
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes ExxonMobil in United States on aastase kogutasuga $160,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ExxonMobil Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $120,000.

