ExxonMobil Riistvarainsener Palgad

Mediaanne Riistvarainsener tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes ExxonMobil on $140K year kohta. Vaata ettevõtte ExxonMobil kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/26/2025

Mediaan pakk
company icon
ExxonMobil
Instrument Engineer
Houston, TX
Kokku aastas
$140K
Tase
CL24
Põhipalk
$140K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed ExxonMobil?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Riistvarainsener la ExxonMobil in United States ajunge la o compensație totală anuală de $231,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la ExxonMobil pentru rolul de Riistvarainsener in United States este $140,000.

Muud ressursid