Keemiainsener tasu in United States ettevõttes ExxonMobil ulatub $104K year kohta taseme CL22 puhul kuni $187K year kohta taseme CL26 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $121K. Vaata ettevõtte ExxonMobil kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/26/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
CL22
$104K
$104K
$0
$0
CL23
$135K
$135K
$0
$0
CL24
$125K
$125K
$0
$0
CL25
$133K
$133K
$0
$0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
