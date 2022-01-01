Ettevõtete kataloog
ExxonMobil
ExxonMobil Palgad

ExxonMobil palk ulatub $1,547 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $290,000 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ExxonMobil. Viimati uuendatud: 9/10/2025

$160K

Mehaanikinsener
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Tarkvaraarendaja
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack tarkvarainsener

Teadur

Keemiainsener
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Protsessiinsener

Tootejuht
CL24 $126K
CL26 $197K
Projektijuht
CL23 $118K
CL27 $214K
Tehnilise Programmi Juht
CL26 $182K
CL28 $290K
Äri Arendus
Median $200K
Andmeteadlane
Median $35.8K
Infotehnoloog (IT)
Median $108K
Turundus
Median $237K
Riistvarainsener
Median $140K
Toote Disainer
Median $120K
Ehitusinsener
Median $231K
Raamatupidaja
$17.6K
Biomeditsiiniinsener
$136K
Ärioperatsioonid
$114K
Ärioperatsioonide Juht
$139K
Ärianalüütik
$1.5K
Kontrollisüsteemide Insener
$171K
Andmeanalüütik
$26K
Elektriinsener
$164K
Finantsanalüütik
$18.4K
Geoloogiainsener
$169K
Inimressursid
$3.5K
Juhtimiskonsultant
$38.8K
Turundusoperatsioonid
$149K
Programmijuht
$181K
Müük
$93.5K
Küberturvalisuse Analüütik
$115K
Lahenduste Arhitekt
$43.1K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes ExxonMobil on Tehnilise Programmi Juht at the CL28 level aastase kogutasuga $290,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ExxonMobil keskmine aastane kogutasu on $134,342.

