Expleo Group
  Palgad
  Tarkvaraarendaja

  Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  Berlin Metropolitan Region

Expleo Group Tarkvaraarendaja Palgad kohas Berlin Metropolitan Region

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Berlin Metropolitan Region kogusumma ettevõttes Expleo Group on €51.6K year kohta. Vaata ettevõtte Expleo Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Expleo Group
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Kokku aastas
€51.6K
Tase
L2
Põhipalk
€51.6K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Millised on karjääritasemed Expleo Group?

€142K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Expleo Group in Berlin Metropolitan Region on aastase kogutasuga €95,866. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Expleo Group Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Berlin Metropolitan Region on €51,643.

Muud ressursid