Exotel
Exotel Tarkvaraarendaja Palgad kohas Greater Bengaluru

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Greater Bengaluru kogusumma ettevõttes Exotel on ₹1.26M year kohta. Vaata ettevõtte Exotel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
Exotel
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹1.26M
Tase
L1
Põhipalk
₹1.26M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed Exotel?

₹13.94M

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Exotel in Greater Bengaluru on aastase kogutasuga ₹3,870,459. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Exotel Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Bengaluru on ₹1,655,717.

