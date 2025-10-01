Ettevõtete kataloog
exadel
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Warsaw Metropolitan Area

exadel Tarkvaraarendaja Palgad kohas Warsaw Metropolitan Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Warsaw Metropolitan Area kogusumma ettevõttes exadel on PLN 212K year kohta. Vaata ettevõtte exadel kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Mediaan pakk
company icon
exadel
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Kokku aastas
PLN 212K
Tase
L3
Põhipalk
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Boonus
PLN 0
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed exadel?

PLN 600K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

KKK

The highest paying salary package reported for a Tarkvaraarendaja at exadel in Warsaw Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of PLN 274,175. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at exadel for the Tarkvaraarendaja role in Warsaw Metropolitan Area is PLN 212,136.

Muud ressursid