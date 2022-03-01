Ettevõtete kataloog
Evonik
Evonik Palgad

Evonik palga vahemik varieerub $76,108 kogu kompensatsioonis aastas Lahendusarhitekt madalamas otsas kuni $159,120 Äri operatsioonide juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Evonik. Viimati uuendatud: 8/11/2025

$160K

Äri operatsioonide juht
$159K
Keemiainsener
$87.4K
Juhtimisinsener
$126K

Turundus
$144K
Mehaanika insener
$80.4K
Lahendusarhitekt
$76.1K
Puudub sinu ametinimetus?

Kõrgeima palgaga roll Evonik on Äri operatsioonide juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $159,120. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Evonik mediaan aastane kogukompensatsioon on $106,651.

Muud ressursid