Evertz
Evertz Palgad

Evertz palk ulatub $39,407 kogutasus aastas Information Technologist (IT) ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $84,500 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Evertz. Viimati uuendatud: 10/20/2025

Tarkvaraarendaja
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Full-Stack tarkvarainsener

Lahenduste Arhitekt
Median $84.5K
Riistvarainsener
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$39.4K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Evertz on Lahenduste Arhitekt aastase kogutasuga $84,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Evertz keskmine aastane kogutasu on $55,440.

Muud ressursid