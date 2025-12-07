Ettevõtete kataloog
Establishment Labs
Keskmine Tarkvaraarendaja kogutasu in Costa Rica ettevõttes Establishment Labs ulatub CRC 10.51M kuni CRC 14.92M year kohta. Vaata ettevõtte Establishment Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed Establishment Labs?

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Establishment Labs in Costa Rica on aastase kogutasuga CRC 14,923,150. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Establishment Labs Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Costa Rica on CRC 10,511,088.

Muud ressursid

