Mediaanne Värbaja tasupaketi in Russia kogusumma ettevõttes Esprow on RUB 733K year kohta. Vaata ettevõtte Esprow kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025

Mediaan pakk
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Kokku aastas
RUB 733K
Tase
L3
Põhipalk
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Boonus
RUB 0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Esprow?
Block logo
+RUB 4.72M
Robinhood logo
+RUB 7.25M
Stripe logo
+RUB 1.63M
Datadog logo
+RUB 2.85M
Verily logo
+RUB 1.79M
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Esprow in Russia on aastase kogutasuga RUB 732,672. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Esprow Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Russia on RUB 732,672.

