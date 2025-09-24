Keskmine Tehniline Kirjutaja kogutasu in Singapore ettevõttes Ernst and Young ulatub SGD 38K kuni SGD 52K year kohta. Vaata ettevõtte Ernst and Young kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025
Keskmine Kogutasu
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Ernst and Young ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)