Lahenduste Arhitekt tasu in United States ettevõttes Ernst and Young ulatub $183K year kohta taseme Solution Architect puhul kuni $243K year kohta taseme Principal Solution Architect puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $212K. Vaata ettevõtte Ernst and Young kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Solution Architect
$183K
$179K
$0
$3.7K
Senior Solution Architect
$165K
$161K
$0
$4.4K
Staff Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Solution Architect 2
$180K
$176K
$0
$3.3K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Ernst and Young ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi