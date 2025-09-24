Tarkvaraarenduse Juht tasu in United States ettevõttes Ernst and Young ulatub $189K year kohta taseme Manager puhul kuni $262K year kohta taseme Senior Manager puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $185K. Vaata ettevõtte Ernst and Young kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Manager
$189K
$183K
$0
$6K
Senior Manager
$262K
$249K
$0
$13.8K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
