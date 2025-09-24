Ettevõtete kataloog
Küberturvalisuse Analüütik tasu ettevõttes Ernst and Young ulatub $91.4K year kohta taseme Security Analyst puhul kuni $142K year kohta taseme Staff Security Analyst 1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi kogusumma on $97.9K. Vaata ettevõtte Ernst and Young kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 1 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Ernst and Young ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Küberturvalisuse Analüütik na Ernst and Young situa-se numa remuneração total anual de $160,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ernst and Young para a função de Küberturvalisuse Analüütik é $97,900.

Esiletõstetud töökohad

    Ernst and Young jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

