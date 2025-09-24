Ettevõtete kataloog
Ernst and Young
Viimati uuendatud: 9/24/2025

Keskmine Kogutasu

ARS 29.22M - ARS 35.33M
Argentina
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
ARS 27.3MARS 29.22MARS 35.33MARS 37.25M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Ernst and Young ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Ernst and Young in Argentina on aastase kogutasuga ARS 37,252,159. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ernst and Young Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Argentina on ARS 27,296,840.

