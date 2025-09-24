Ettevõtete kataloog
Ernst and Young
Ernst and Young Toote Disaini Juht Palgad

Keskmine Toote Disaini Juht kogutasu in United States ettevõttes Ernst and Young ulatub $161K kuni $226K year kohta. Vaata ettevõtte Ernst and Young kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Keskmine Kogutasu

$175K - $203K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$161K$175K$203K$226K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Ernst and Young ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

The highest paying salary package reported for a Toote Disaini Juht at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $225,862. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Toote Disaini Juht role in United States is $161,330.

Muud ressursid