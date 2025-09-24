Ettevõtete kataloog
Keskmine Inimeste Operatsioonid kogutasu ettevõttes Ernst and Young ulatub ARS 19.61M kuni ARS 27.32M year kohta. Vaata ettevõtte Ernst and Young kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Keskmine Kogutasu

ARS 21.02M - ARS 24.75M
Argentina
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
ARS 19.61MARS 21.02MARS 24.75MARS 27.32M
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

ARS 194.91M

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Ernst and Young ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Kõrgeima palgaga Inimeste Operatsioonid ametikoha palgapakett ettevõttes Ernst and Young on aastase kogutasuga ARS 27,319,620. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ernst and Young Inimeste Operatsioonid ametikoha keskmine aastane kogutasu on ARS 19,614,086.

