Mediaanne Inimressursid tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Ernst and Young on ₹1.72M year kohta. Vaata ettevõtte Ernst and Young kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Mediaan pakk
company icon
Ernst and Young
Senior Analyst
Pune, MH, India
Kokku aastas
₹1.72M
Tase
-
Põhipalk
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹156K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Ernst and Young?

₹13.98M

Viimased Palgaandmed
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Ernst and Young ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

The highest paying salary package reported for a Inimressursid at Ernst and Young in India sits at a yearly total compensation of ₹2,506,143. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Inimressursid role in India is ₹1,560,878.

