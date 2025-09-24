Ettevõtete kataloog
Ernst and Young
Ernst and Young Andmeteaduse Juht Palgad

Mediaanne Andmeteaduse Juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Ernst and Young on $205K year kohta. Vaata ettevõtte Ernst and Young kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Mediaan pakk
company icon
Ernst and Young
Data Scientist
New York, NY
Kokku aastas
$205K
Tase
-
Põhipalk
$190K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$15K
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Ernst and Young?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Ernst and Young ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Esiletõstetud töökohad

    Ernst and Young jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Muud ressursid