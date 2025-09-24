Ettevõtete kataloog
Keskmine Tekstikirjutaja kogutasu in India ettevõttes Ernst and Young ulatub ₹360K kuni ₹492K year kohta. Vaata ettevõtte Ernst and Young kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Keskmine Kogutasu

₹390K - ₹462K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
₹360K₹390K₹462K₹492K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Ernst and Young ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

ለTekstikirjutaja በErnst and Young in India የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ₹492,369 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በErnst and Young ለTekstikirjutaja ሚና in India የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ₹359,643 ነው።

