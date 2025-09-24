Ettevõtete kataloog
Ernst and Young
Ernst and Young Ärioperatsioonide Juht Palgad

Keskmine Ärioperatsioonide Juht kogutasu ettevõttes Ernst and Young ulatub $175K kuni $255K year kohta. Vaata ettevõtte Ernst and Young kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Keskmine Kogutasu

$201K - $229K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$175K$201K$229K$255K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Ernst and Young ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonide Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Ernst and Young on aastase kogutasuga $254,880. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ernst and Young Ärioperatsioonide Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu on $174,960.

Muud ressursid