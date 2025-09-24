Ettevõtete kataloog
Ericsson
Ericsson Lahenduste Arhitekt Palgad

Lahenduste Arhitekt tasu in Canada ettevõttes Ericsson ulatub CA$143K year kohta taseme JS6 puhul kuni CA$157K year kohta taseme JS7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$158K.

Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Millised on karjääritasemed Ericsson?

Pilvearhitekt

KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Ericsson in Canada on aastase kogutasuga CA$178,126. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ericsson Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$158,259.

