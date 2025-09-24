Lahenduste Arhitekt tasu in Canada ettevõttes Ericsson ulatub CA$143K year kohta taseme JS6 puhul kuni CA$157K year kohta taseme JS7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Canada kogusumma on CA$158K. Vaata ettevõtte Ericsson kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
JS4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS5
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JS6
CA$143K
CA$128K
CA$1.8K
CA$13.1K
JS7
CA$157K
CA$147K
CA$0
CA$9.5K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
