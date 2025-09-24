Ettevõtete kataloog
Ericsson
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

Ericsson Andmeteadlane Palgad

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Ericsson on ₹5.66M year kohta. Vaata ettevõtte Ericsson kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Mediaan pakk
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹5.66M
Tase
JS6
Põhipalk
₹5.34M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹314K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
Millised on karjääritasemed Ericsson?

₹13.98M

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt ₹2.62M+ (mõnikord ₹26.2M+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeteadlane pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Ericsson in IndiaAndmeteadlane最高薪酬方案，年度總薪酬為₹7,759,813。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
EricssonAndmeteadlane職位 in India年度總薪酬中位數為₹5,474,866。

Esiletõstetud töökohad

    Ericsson jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • NETSCOUT
  • Nokia
  • Ciena
  • Viavi Solutions
  • Konica Minolta
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid