Equal Experts
Equal Experts Palgad

Equal Experts palk ulatub $42,771 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $299,495 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Equal Experts. Viimati uuendatud: 9/12/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $42.8K

Backend tarkvarainsener

Andmeanalüütik
$61.2K
Juhtimiskonsultant
$205K

Värbaja
$109K
Tarkvaraarenduse Juht
$188K
Lahenduste Arhitekt
$299K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Equal Experts on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $299,495. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Equal Experts keskmine aastane kogutasu on $148,650.

