Epic Games palk ulatub $52,260 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $445,000 Toote Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Epic Games. Viimati uuendatud: 11/20/2025
What do Product Managers even do?
Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.
20%
AASTA 1
20%
AASTA 2
20%
AASTA 3
20%
AASTA 4
20%
AASTA 5
Epic Games ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)
20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-games/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.