Epic Games
Epic Games Palgad

Epic Games palk ulatub $52,260 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $445,000 Toote Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Epic Games. Viimati uuendatud: 11/20/2025

Tarkvaraarendaja
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Videomängu tarkvarainsener

Toote Juht
L3 $184K
L5 $445K
Turundus
Median $180K

Tarkvaraarenduse Juht
Median $400K
Projekti Juht
Median $205K
Lahenduste Arhitekt
Median $238K
Raamatupidaja
$76.4K
Ärianalüütik
$191K
Andmeteaduse Juht
$288K
Andmeteadlane
$161K
Finantsanalüütik
$281K
Personaliosakond
$88K
Infotehnoloog (IT)
$67.6K
Turundusoperatsioonid
$147K
Toote Disainer
$68.6K
Toote Disaini Juht
$193K
Programmi Juht
$151K
Värbaja
$77.4K
Müük
$52.3K
Küberturbe Analüütik
$80.6K
Tehnilise Programmi Juht
$166K
Usaldus ja Turvalisus
$137K
Õiguste omandamise graafik

20%

AASTA 1

20%

AASTA 2

20%

AASTA 3

20%

AASTA 4

20%

AASTA 5

Aktsia tüüp
Options

Epic Games ettevõttes kuuluvad Options 5-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 20% õigused omandatakse 1st-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 3rd-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 4th-AASTA (20.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 5th-AASTA (20.00% aastas)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Epic Games on Toote Juht at the L5 level aastase kogutasuga $445,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Epic Games keskmine aastane kogutasu on $166,165.

