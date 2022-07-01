Ettevõtete kataloog
EPI-USE Labs
EPI-USE Labs Palgad

EPI-USE Labs palk ulatub $127,400 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $190,045 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest EPI-USE Labs. Viimati uuendatud: 11/20/2025

Tarkvaraarendaja
$127K
Lahenduste Arhitekt
$190K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes EPI-USE Labs on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $190,045. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte EPI-USE Labs keskmine aastane kogutasu on $158,723.

Muud ressursid

