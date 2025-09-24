Tarkvaraarendaja tasu in Romania ettevõttes Endava ulatub RON 91.1K year kohta taseme Software Engineer puhul kuni RON 356K year kohta taseme Principal Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Romania kogusumma on RON 114K. Vaata ettevõtte Endava kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Palku ei leitud
