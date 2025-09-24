Ettevõtete kataloog
Emplifi
Emplifi Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in Czech Republic kogusumma ettevõttes Emplifi on CZK 1.48M year kohta. Vaata ettevõtte Emplifi kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Mediaan pakk
company icon
Emplifi
Team Manager
Prague, PR, Czech Republic
Kokku aastas
CZK 1.48M
Tase
-
Põhipalk
CZK 1.34M
Stock (/yr)
CZK 0
Boonus
CZK 140K
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Emplifi?

CZK 3.49M

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Emplifi in Czech Republic on aastase kogutasuga CZK 1,666,112. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Emplifi Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Czech Republic on CZK 1,451,676.

