Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Elsevier ulatub $89.6K year kohta taseme Software Engineer 1 puhul kuni $148K year kohta taseme Lead Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $110K. Vaata ettevõtte Elsevier kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
