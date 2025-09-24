Ettevõtete kataloog
Elsevier
Elsevier Tarkvaraarendaja Palgad

Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes Elsevier ulatub $89.6K year kohta taseme Software Engineer 1 puhul kuni $148K year kohta taseme Lead Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $110K.

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
(Algajate Tase)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Praktikantide palgad

Millised on karjääritasemed Elsevier?

Kaasatud ametinimetused

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Elsevier in United StatesTarkvaraarendaja职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$175,700。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Elsevier in United StatesTarkvaraarendaja职位的年度总薪酬中位数为$110,000。

