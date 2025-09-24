Ettevõtete kataloog
Tarkvaraarendaja kogutasu in Mexico ettevõttes Ellucian on MX$352K year kohta taseme L1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Mexico kogusumma on MX$356K. Vaata ettevõtte Ellucian kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer 1
L1(Algajate Tase)
MX$352K
MX$352K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

Kaasatud ametinimetused

Full-Stack tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Ellucian in Mexico on aastase kogutasuga MXMX$25,560,620. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ellucian Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Mexico on MXMX$6,832,568.

