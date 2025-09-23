Ettevõtete kataloog
Elation Health
Elation Health Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Elation Health on $185K year kohta.

Mediaan pakk
Elation Health
Security Officer
Kokku aastas
$185K
Tase
L5
Põhipalk
$185K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
5-10 Aastat
Aastat kogemust
11+ Aastat
Millised on karjääritasemed Elation Health?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Elation Health in United States on aastase kogutasuga $200,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Elation Health Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $185,000.

Muud ressursid