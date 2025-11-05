Ettevõtete kataloog
Mediaanne Mehaanika Insener tasupaketi in Greater Paris Area kogusumma ettevõttes EDF FR on €42.6K year kohta. Vaata ettevõtte EDF FR kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Kokku aastas
€42.6K
Tase
L3
Põhipalk
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Boonus
€5.5K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed EDF FR?
KKK

Kõrgeima palgaga Mehaanika Insener ametikoha palgapakett ettevõttes EDF FR in Greater Paris Area on aastase kogutasuga €43,378. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte EDF FR Mehaanika Insener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Paris Area on €42,550.

