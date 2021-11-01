Ettevõtete kataloog
ECS
ECS Palgad

ECS palk ulatub $7,236 kogutasus aastas Mehaanikinsener ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $226,125 Tehnilise Programmi Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ECS. Viimati uuendatud: 9/6/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $140K

Andmeinsener

Küberturvalisuse Analüütik
Median $85K
Ärianalüütik
$141K

Andmeteaduse Juht
$151K
Infotehnoloog (IT)
$89.6K
Turundus
$102K
Mehaanikinsener
$7.2K
Programmijuht
$118K
Projektijuht
$64.7K
Lahenduste Arhitekt
$181K
Tehnilise Programmi Juht
$226K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes ECS on Tehnilise Programmi Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $226,125. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ECS keskmine aastane kogutasu on $117,600.

