Ettevõtete kataloog
Duetto
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Duetto Palgad

Duetto palk ulatub $153,022 kogutasus aastas Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $275,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Duetto. Viimati uuendatud: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Median $275K
Tarkvaraarenduse Juht
$153K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Duetto on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $275,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Duetto keskmine aastane kogutasu on $214,011.

Esiletõstetud töökohad

    Duetto jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • FareHarbor
  • WP Engine
  • Flexera
  • Industrious
  • Yugabyte
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/duetto/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.