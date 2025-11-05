Ettevõtete kataloog
Duck Creek Technologies Tarkvaraarenduse Juht Palgad kohas New York City Area

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes Duck Creek Technologies on $220K year kohta. Vaata ettevõtte Duck Creek Technologies kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Kokku aastas
$220K
Tase
-
Põhipalk
$190K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$30K
Aastat ettevõttes
17 Aastat
Aastat kogemust
17 Aastat
Millised on karjääritasemed Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
Unlock by Adding Your Salary!

Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Duck Creek Technologies in New York City Area on aastase kogutasuga $227,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Duck Creek Technologies Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $220,000.

