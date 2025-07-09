Ettevõtete kataloog
DSTA
DSTA Palgad

DSTA palga vahemik varieerub $60,214 kogu kompensatsioonis aastas Andmeteadlane madalamas otsas kuni $156,800 Projektijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt DSTA. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $75K

Täielik tarkvara insener

Andmeteadlane
$60.2K
Riistvara insener
$73.6K

Programmijuht
$127K
Projektijuht
$157K
Küberturvalisuse analüütik
$81.9K
Tarkvaraarenduse juht
$111K
Tehniline programmijuht
$124K
KKK

Kõrgeima palgaga roll DSTA on Projektijuht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $156,800. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
DSTA mediaan aastane kogukompensatsioon on $96,527.

Muud ressursid