Tarkvaraarendaja tasu in United States ettevõttes DRW ulatub $203K year kohta taseme L2 puhul kuni $387K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $259K. Vaata ettevõtte DRW kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/31/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L2
$203K
$168K
$4.4K
$29.9K
L3
$234K
$165K
$0
$69.1K
L4
$282K
$203K
$0
$78.8K
L5
$387K
$218K
$0
$169K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi