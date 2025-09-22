Ettevõtete kataloog
Druva
Druva Tehniline Kirjutaja Palgad

Mediaanne Tehniline Kirjutaja tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Druva on ₹2.5M year kohta. Vaata ettevõtte Druva kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Mediaan pakk
company icon
Druva
Senior Information Developer
Pune, MH, India
Kokku aastas
₹2.5M
Tase
Staff Technical Writer
Põhipalk
₹2.5M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
11 Aastat
KKK

Kõrgeima palgaga Tehniline Kirjutaja ametikoha palgapakett ettevõttes Druva in India on aastase kogutasuga ₹4,497,794. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Druva Tehniline Kirjutaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,534,224.

