Tarkvaraarendaja tasu in India ettevõttes Druva ulatub ₹2.59M year kohta taseme Staff Software Engineer puhul kuni ₹6.68M year kohta taseme Principal Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in India kogusumma on ₹4.59M. Vaata ettevõtte Druva kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
