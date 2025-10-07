Full-Stack tarkvarainsener tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Dropbox ulatub $175K year kohta taseme IC1 puhul kuni $626K year kohta taseme IC5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $374K. Vaata ettevõtte Dropbox kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
IC1
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Dropbox ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)