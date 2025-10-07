Ettevõtete kataloog
Dropbox Full-Stack tarkvarainsener Palgad kohas Greater Seattle Area

Full-Stack tarkvarainsener tasu in Greater Seattle Area ettevõttes Dropbox ulatub $254K year kohta taseme IC2 puhul kuni $380K year kohta taseme IC3 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Seattle Area kogusumma on $250K. Vaata ettevõtte Dropbox kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/7/2025

Keskmine Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad ()
Boonus
IC1
Software Engineer (SWE)(Algajate Tase)
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$254K
$174K
$63.6K
$17.3K
IC3
$380K
$209K
$144K
$27.8K
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Dropbox ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (6.25% kvartaliti)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (6.25% kvartaliti)



KKK

Kõrgeima palgaga Full-Stack tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Dropbox in Greater Seattle Area on aastase kogutasuga $448,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Dropbox Full-Stack tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Greater Seattle Area on $338,000.

