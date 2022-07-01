Ettevõtete kataloog
DrFirst
DrFirst Palgad

DrFirst palga vahemik varieerub $113,565 kogu kompensatsioonis aastas Tootehaldusr madalamas otsas kuni $189,050 Personaliosakond kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt DrFirst. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Ärianalüütik
$184K
Personaliosakond
$189K
Tootehaldusr
$114K

Tarkvaraarendaja
$172K
Kõrgeima palgaga roll DrFirst on Personaliosakond at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $189,050. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
DrFirst mediaan aastane kogukompensatsioon on $177,619.

