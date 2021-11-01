Ettevõtete kataloog
Dremio
Dremio Palgad

Dremio palga vahemik varieerub $42,746 kogu kompensatsioonis aastas Klienditeenindus madalamas otsas kuni $301,500 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Dremio. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $212K
Klienditeenindus
$42.7K
Tootehaldusr
$302K

Müük
$241K
Lahendusarhitekt
$177K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Dremio on Tootehaldusr at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $301,500. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Dremio mediaan aastane kogukompensatsioon on $211,500.

Muud ressursid