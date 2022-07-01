Ettevõtete kataloog
Drata
Drata Palgad

Drata palk ulatub $101,584 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $242,676 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Drata. Viimati uuendatud: 9/9/2025

$160K

Inimressursid
$188K
Turundus
$173K
Toote Disainer
$139K

Projektijuht
$140K
Müük
$102K
Tarkvaraarendaja
$243K
KKK

The highest paying role reported at Drata is Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $242,676. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Drata is $156,770.

