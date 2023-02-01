Ettevõtete kataloog
Draper
Draper Palgad

Draper palga vahemik varieerub $94,525 kogu kompensatsioonis aastas Elektriinsener madalamas otsas kuni $139,300 Programmijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Draper. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $125K
Riistvara insener
Median $110K
Mehaanika insener
Median $125K

Elektriinsener
$94.5K
Programmijuht
$139K
Küberturvalisuse analüütik
$129K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Draper on Programmijuht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $139,300. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Draper mediaan aastane kogukompensatsioon on $125,000.

