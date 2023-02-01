Draper Palgad

Draper palga vahemik varieerub $94,525 kogu kompensatsioonis aastas Elektriinsener madalamas otsas kuni $139,300 Programmijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Draper . Viimati uuendatud: 8/18/2025