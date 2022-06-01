Ettevõtete kataloog
Dragos
Dragos Palgad

Dragos palga vahemik varieerub $96,900 kogu kompensatsioonis aastas Personaliosakond madalamas otsas kuni $348,250 Lahendusarhitekt kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Dragos. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $195K
Personaliosakond
$96.9K
Toote disainer
$215K

Küberturvalisuse analüütik
$181K
Tarkvaraarenduse juht
$223K
Lahendusarhitekt
$348K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Dragos on Lahendusarhitekt at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $348,250. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Dragos mediaan aastane kogukompensatsioon on $204,960.

