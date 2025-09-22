Tarkvaraarendaja kogutasu in Germany ettevõttes Drager on €77.7K year kohta taseme Software Engineer puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Germany kogusumma on €86.3K. Vaata ettevõtte Drager kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€77.7K
€77.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
