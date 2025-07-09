Drager Palgad

Drager palga vahemik varieerub $51,270 kogu kompensatsioonis aastas Projektijuht madalamas otsas kuni $168,840 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Drager . Viimati uuendatud: 8/18/2025