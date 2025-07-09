Ettevõtete kataloog
Drager
Drager Palgad

Drager palga vahemik varieerub $51,270 kogu kompensatsioonis aastas Projektijuht madalamas otsas kuni $168,840 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Drager. Viimati uuendatud: 8/18/2025

$160K

Mehaanika insener
$123K
Tootehaldusr
$169K
Projektijuht
$51.3K

Müük
$88.6K
Tarkvaraarendaja
$86.4K

Täielik tarkvara insener

Tarkvaraarenduse juht
$90.8K
Lahendusarhitekt
$106K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Drager on Tootehaldusr at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $168,840. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Drager mediaan aastane kogukompensatsioon on $90,847.

